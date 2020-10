Calciomercato, Icardi torna in Serie A | Accordo con Wanda Nara

Il futuro di Mauro Icardi sembra in bilico solo dopo 1 anno e pochi mesi al PSG. Nei prossimi mesi, occhio al possibile ritorno dell’argentino in Italia, dopo i tanti anni all’Inter

Dopo la fascia di capitano, i tanti gol, ma anche le grandi polemiche con la maglia dell’Inter, Mauro Icardi si è trasferito al PSG. L’attaccante, però, dopo gli alti e bassi vissuti in Francia potrebbe presto tornare in Italia. Secondo quanto riporta Todo Fichajes, infatti, il calciatore sarebbe intenzionato a tornare in Serie A, dove ha lasciato il segno molto più che in Ligue 1. Di seguito le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic ‘punge’ Ronaldo | “Vinciamo noi!”

Calciomercato Milan, possibile arrivo di Mauro Icardi

Per questo, secondo le ultime indiscrezioni, è nata l’idea legata a Maurito al Milan. Sarebbero già state poste le basi dell’accordo con Wanda Nara. L’accordo tra club potrebbe arrivare per una cifra di circa 40 milioni di euro. Insomma, un affare per tutte le parti in causa. E l’Inter? Lo sgarbo ai cugini nerazzurri sarebbe evidente, dopo le gioie e i dolori dell’ex capitano negli scorsi anni. La sensazione è che ne sentiremo ancora parlare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Barcellona spende a Milano | Doppio assalto