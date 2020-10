Juventus, Ronaldo esplode: “Il tampone è una ca***ta”

Cristiano Ronaldo ha espresso il suo pensiero in un commento Instagram. Il portoghese dimostra tutta la sua frustrazione per la sua assenza contro il Barcellona

Cristiano Ronaldo è stato protagonista di diversi avvenimenti fuori luogo nelle ultime settimane, dopo la positività al Covid-19. L’attaccante, infatti, a distanza di diversi giorni dal discusso ritorno in Italia, è ancora positivo al virus. Nonostante la corsa contro il tempo e i tanti tamponi effettuati, il fenomeno portoghese non potrà esserci nel tanto atteso duello contro Messi. L’ultimo tampone, infatti, nonostante l’attaccante sia asintomatico è ancora positivo.

Cristiano Ronaldo si sfoga su Instagram: le sue parole

Per questo motivo, l’ex Real Madrid sarà tra gli assenti nella partita tra Juventus e Barcellona, costretto a proseguire il periodo di quarantena. L’attaccante ci teneva molto ad affrontare Messi e i rivali di una vita in Champions League, ma dovrà aspettare il ritorno. In un momento difficilissimo per l’intero pianeta a causa del Covid-19, Ronaldo si è lasciato andare a una battuta piena di frustrazione: “Il PCR (tampone, ndr.) è una ca***ta”. Parole forti che non saranno piaciute a molti.

