Inter, Milan Skriniar è di nuovo in Italia: il difensore slovacco attende l’esito del tampone, come riporta ‘Sky Sport’

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, Milan Skriniar è nuovamente in Italia per sottoporsi a regolare tampone. Il centrale slovacco è in attesa di capire se il suo periodo di isolamento sta per volgere al termine, oppure dovrà restare ancora fuori dal gruppo squadra nerazzurro. L’Inter incrocia le dita, nella speranza di recuperarlo in vista della cruciale sfida di Champions League contro il Real Madrid, in programma il prossimo tre novembre. Se Skriniar dovesse risultare negativo al tampone, svolgerà poi le visite mediche per (ri)ottenere l’idoneità sportiva e rientrare finalmente a pieno regime.

