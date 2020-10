Ligue1, arrestato l’attaccante! Rischia fino a tre anni di reclusione

Rischia fino a tre anni di reclusione l’attaccante dell’Angers, protagonista di questo inizio di stagione

La Ligue 1 continua a essere palcoscenico di eventi extra-calcistici per alcuni dei tesserati del massimo campionato francese: dopo le problematiche in cui è incappato Farid El Melali, che nella giornata di domani vedrà arrivare il proprio verdetto e che rischia fino a un anno di prigione per essersi masturbato in pubblico, tocca anche a un suo compagno di squadra adesso restare in attesa di giudizio.

Ligue1, rischia fino a tre anni di reclusione

Nonostante un ottimo inizio di stagione da parte di Stephane Bahoken, il giocatore è attualmente in stato di custodia, su indicazione della polizia francese, dopo l’arresto avvenuto nella giornata di martedì: per lui arriverà a breve la possibile condanna, essendo reo di aver commesso atti di violenza nei confronti della compagna. Il 28enne rischia fino a tre anni di reclusione e una multa di 45.000 euro.

