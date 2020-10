Calciomercato Milan, obiettivo Icardi per l’estate | Sfida al Barcellona

Icardi pronto a lasciare Parigi dopo appena una stagione e mezza: su di lui ci sono due squadre

Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain nel corso dell’estate: l’attaccante rischia di non tornare in alto nelle gerarchie di Tuchel, che lo aveva tenuto fuori anche dall’ultima finale di Champions League. Fermo attualmente per un infortunio, per la punta argentina si prospettano possibili tempi duri. Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, quindi, potrebbe arrivare il momento di guardarsi intorno alla ricerca di una nuova squadra.

Calciomercato Milan, obiettivo Icardi per l’estate

Negli ultimi giorni Icardi è stato accostato al Milan, così da poter formare un tandem d’attacco esplosivo con Zlatan Ibrahimovic, ma c’è anche il Barcellona sullo sfondo. Ronald Koeman vorrebbe rinforzare l’attacco blaugrana con l’ex Sampdoria, ma le possibilità di concludere il trasferimento a gennaio sono molto basse. Tutto rimandato, quindi, alla prossima estate, in attesa anche del recupero da parte di Icardi dall’infortunio.

