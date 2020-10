Calciomercato Milan, addio Calhanoglu | Il PSG prova lo scambio top

Hakan Calhanoglu è diventato in poco tempo un elemento di assoluto affidamento per Pioli: possibile addio con uno scambio super in casa PSG

Il Milan continua ad essere protagonista in Serie A dopo un’ottima campagna acquisti con giocatori funzionali al progetto tecnico di Stefano Pioli. Nonostante le numerose difficoltà con la convivenza all’emergenza sanitaria il 2020 è stato l’anno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, è diventato un giocatore di assoluto affidamento per l’allenatore rossonero.

Calciomercato Milan, scambio stellare con Calhanoglu

Il contratto del rossonero è in scadenza nel giugno 2021: tanti club d’Europa sarebbero sulle sue tracce per cercare di strapparlo al Milan a parametro zero. Da gennaio potrebbe accordarsi senza problemi e così il PSG starebbe pensando ad uno scambio stellare.

Il club francese potrebbe proporre un’idea alla stessa compagine milanese con Julian Draxler, pronto a dire alla Ligue1. Anche per il tedesco il contratto scadrà nella prossima estate e da gennaio ci sarebbe così la possibilità di chiudere il potenziale affare.

Ancora pochi mesi, poi si conoscerà con certezza il futuro di Calhanoglu che è stato apprezzato per la sua continuità e umiltà in maglia rossonera.

