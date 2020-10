La decisione che ha preso Frank Lampard, manager del Chelsea, ha sostanzialmente beffato la Juventus e il suo ds Paratici

Nell’ultima sessione di calciomercato, la Juventus ha provato a mettere a disposizione di Andrea Pirlo una squadra rinforzata in tutti i reparti. Alcuni calciatori non sono arrivati, dunque i bianconeri hanno fatto di necessità virtù. Tuttavia, alcuni obiettivi erano comunque nella lista dell’uomo mercato Fabio Paratici, anche se per uno di questi sono sorte alcune novità.

Juventus, il Chelsea ha deciso il futuro di Rudiger

Uno di questi obiettivi era Antonio Rudiger, nel mirino anche di altri club italiani. La Juventus ha monitorato la sua situazione in queste ultime settimane, anche perché Frank Lampard lo teneva fuori rosa al Chelsea. Ma il il manager dei Blues ha deciso per il reintegro ufficiale nella prima squadra del difensore tedesco.

L’ex Roma figura anche nell’elenco dei convocati per la sfida di Champions contro il Krasnodar in programma questa sera: Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Jorginho, N’Golo Kante, Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Willy Caballero, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Edouard Mendy, Mateo Kovacic, Olivier Giroud, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Reece James, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz, Emerson Palmieri, Karlo Ziger.

Rudiger finora non è mai sceso in campo con il Chelsea, ma ha disputato tutti i match con la Germania. Per il difensore tedesco è comunque necessario scendere in campo per non perdere il treno per il prossimo Europeo. La sensazione è che troverà almeno qualche minuto nelle prossime partite con la maglia dei Blues. Una situazione che mette la Juventus in una posizione difficile, visto che sarà più difficile assicurarsi le sue prestazioni.

