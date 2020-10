Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Intreccio in Premier

Ritorno di fiamma per un obiettivo della Juventus. Prima, però, deve risolversi un intreccio con un club di Premier League

La Juventus è alla costante ricerca di un difensore centrale per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Il reparto arretrato non ha dato grandi garanzie nelle prime giornate di Serie A e la dirigenza bianconera tornerebbe volentieri su un vecchio pallino. Tuttavia, prima serve che vada in porto un incastro con il Lipsia e il Manchester United.

Juventus, ritorno di fiamma per Lindelof

Secondo quanto riferito da ‘The Times‘, il Manchester United ha tanti difensori, ma la dirigenza non è contenta del rendimento di alcuno di loro. Ecco perché i Red Devils sono tornati forte su Dayot Upamecano, centrale del Lipsia. In scadenza nel 2023, ha una clausola da 40 milioni di euro che Solskjaer intende pagare.

I soldi per i Red Devils non sono un problema, ma l’abbondanza lo potrebbe diventare. A quel punto la Juventus effettuerebbe l’offerta per Victor Lindelof, presente da tempo nella lista del ds Paratici. Lo svedese classe ’94 sembra il prescelto per rinforzare la difesa bianconera.

