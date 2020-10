Calciomercato Juventus, retroscena Bonucci | Offerta last minute

Spunta un retroscena su Leonardo Bonucci riguardante l’ultima settimana della finestra di calciomercato: arrivata un’offerta last minute

Il calciomercato non si ferma mai ed anche dopo la chiusura ufficiale della finestra dei trasferimenti. Infatti, spunta ora un retroscena in casa Juventus su Leonardo Bonucci. Nell’ultima settimana i bianconeri avrebbe ricevuto un’offerta per il trasferimento del difensore centrale, subito rifiutata.

Calciomercato Juventus, Umtiti per Bonucci: l’offerta last minute presentata dal Barcellona

La finestra di calciomercato è ormai chiusa da quasi un mese, ma spunta da poco un retroscena clamoroso in casa Juventus. Infatti, nell’ultima settimana di mercato, il Barcellona era alla disperata ricerca di un difensore centrale e l’obiettivo numero uno, Eric Garcia, iniziava a complicarsi. Così i blaugrana hanno tentato una disperata mossa per cercare di arrivare al difensore centrale della Juventus, Leonardo Bonucci.

Infatti la società catalana avrebbe offerto a quella juventina lo scambio tra il numero 19 bianconero e Samuel Umtiti, centrale in uscita dal club. Per convincere il club juventino avrebbero aggiunto anche un conguaglio economico di circa 5 milioni, ma la risposta non sarebbe cambiata, ovvero un no secco. Bianconeri che sicuramente non avevano intenzione di lasciar partire la propria colonna difensiva a pochi giorni dalla chiusura del mercato, così rifiutare l’offerta degli spagnoli non sembrerebbe essere stato troppo difficile.

