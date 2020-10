Calciomercato Juventus, top a gennaio | Ecco il ‘sacrificato’

La Juventus prima di acquistare un calciatore importante ha bisogno prima di cedere per far quadrare i conti. Tutti i dettagli

L’arrivo di Arthur dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Pjanic, non doveva essere l’unico per la Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, voleva affidare a Pirlo un altro centrocampista di qualità. Uno dei nomi che si sono fatti per quasi tutta l’estate è Houssem Aouar, che la Juve ha notato ancor di più dopo la partita di Champions contro il Lione a Torino.

Juventus, sacrificio Bentancur per arrivare ad Aouar

Il portale spagnolo ‘ElGolDigital.com‘ ha fatto il punto sulla situazione legata a Houssem Aouar, che è finito nel mirino del Real Madrid. La Juventus, però, è il club più in vantaggio. I bianconeri, però, devono prima far quadrare il bilancio con una cessione eccellente e Rodrigo Bentancur può essere l’elemento sacrificabile per arrivare al centrocampista francese già a gennaio.

Classe ’97, il centrocampista uruguaiano è la chiave per arrivare ad Aouar. Il Lione valuta il francese almeno 50 milioni di euro, molto difficile da ottenere considerando la crisi dovuta al Covid-19. Ecco perché la Juventus ha bisogno prima di effettuare cessioni importanti.

