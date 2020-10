Calciomercato Inter, centrocampista a zero | Sfida alla Juventus

In casa Inter si pensa già alla prossima stagione e si punta un centrocampista che potrebbe arrivare a parametro zero: sfida alla Juventus

Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione inizia già da adesso a prendere vita. Infatti i nerazzurri avrebbero già messo alcuni calciatori nel mirino ed uno di questi sarebbe un centrocampista che potrebbe arrivare a parametro zero dalla Premier League. Su di lui c’è da tempo la Juventus.

Calciomercato Inter, Wijnaldum nel mirino: il centrocampista del Liverpool interessa alla Juventus

Inter e Juventus ancora una volta vedono intrecciarsi i loro obiettivi di calciomercato. Infatti i due club più volte si sono ritrovati a contendersi giocatori nelle finestre di mercato e questa volta entrambe sarebbero interessate ad un calciatore della Premier League per la prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito ’90min’, i nerazzurri starebbero osservando con interesse il centrocampista del Liverpool, Georginio Wijnaldum. Il calciatore vedrà scadere il proprio contratto con i ‘reds’ il prossimo giugno 2021, così il club interista avrebbe fiutato l’affare e si starebbe già muovendo per assicurarselo a parametro zero per la prossima stagione. Su di lui però, va ricordato che c’è anche l’interesse della Juventus, che lo segue da tempo. Così un’altro derby d’Italia in chiave mercato si apre per la prossima stagione.

