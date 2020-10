Calciomercato Inter e Milan, sfuma il difensore | Va a zero in Francia

Inter e Milan dicono addio all’obiettivo di mercato per la difesa

Inter e Milan in estate hanno condotto un buon mercato, ma entrambe non sono riuscite ad assicurarsi il difensore centrale. Tanti erano gli obiettivi dei due club, ma alla fine le esigenze hanno portato Conte e Pioli ad accontentarsi. Uno di questi obiettivi sembra essere sfumato e verosimilmente approderà a parametro zero in Ligue 1.

Inter e Milan, sfuma Maksimovic

Nikola Maksimovic era uno degli obiettivi della difesa di Inter e Milan. Il difensore del Napoli è in scadenza nel 2021 e, secondo quanto rirferito da 7Gold, difficilmente rinnoverà il proprio contratto. Rino Gattuso lo ritiene un valido sostituto di Koulibaly e Manolas, ma il desiderio del serbo è sempre stato quello di giocare da titolare.

Maksimovic sa giocare in difese sia a tre -vista l’esperienza con la maglia del Torino– sia a quattro. Nel 2021 avrà 30 anni e le milanesi hanno pensato molto a un suo eventuale ingaggio a parametro zero. Tuttavia, il club più vicino al momento è l’Olympique Marsiglia, che approfitterebbe della rottura del rapporto tra il serbo e il Napoli, in particolare con Gattuso.

