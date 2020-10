Calciomercato Milan, dalla Spagna: ok all’addio | Via al doppio!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez può tornare al Real Madrid: dalla Spagna assicurano, Maldini sogna la plusvalenza stellare

Partito nell’estate del 2019 dalla scuderia dei blancos, adesso Theo Hernandez può tornare al Real Madrid, in un affare a cinque stelle, per qualità e costi. Ad assicurarlo è il media spagnolo ‘DonDiario’, che racconta di come la formazione di Zidane sia alla ricerca di un terzino sinistro da aggiungere in rosa e di come l’ex prodotto del vivaio madrileno sia nuovamente in auge tra i dirigenti del club. Soprattutto, se il Real non riuscisse a chiudere il colpo Alaba, allora Theo rientrerebbe nuovamente nella wish-list del tecnico francese.

Calciomercato Milan, Theo torna al Real Madrid: affare da 40 milioni di euro

Attenzione, dunque, ai clamorosi scenari di mercato che potrebbero schiudersi nei prossimi mesi. Dalla Spagna rivelano: l’entourage del calciatore avrebbe dato già il via libera ad un ritorno al Real Madrid, con Theo Hernandez entusiasta di potersi giocare finalmente le sue carte nello stesso club che lo ha liquidato due estati prima per 20 milioni di euro. Una cifra almeno dimezzata, rispetto a quella che invece dovrà sborsare il Real per riportarlo in Liga: il Milan chiede non meno di 40 milioni di euro, mettendo così a bilancio una plusvalenza stellare con il cartellino dello spagnolo.

Non resta, quindi, che aspettare l’evolvere della situazione: con Theo nuovamente in direzione Madrid, il Milan sarebbe chiamato ai ripari già nella prossima sessione di mercato.

