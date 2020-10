Calciomercato Milan, occhi sul talento della Serie A | Sfida alla Juve!

In casa Milan si inizia già a ragionare in chiave futuro e nel mirino viene messo un talento della Serie A che piace anche alla Juventus

Arriva il primo stop in campionato per il Milan che si ferma sul 3-3 contro la Roma nel ‘monday night’ di Serie A. Nel frattempo si continua a lavorare per il futuro tenendo d’occhio i migliori talenti in circolazione ed un giovane della Serie A finisce nel mirino rossonero. Sfida alla Juventus, anch’essa interessata al talento italiano.

Calciomercato Milan, Lovato strega tutti: corsa a due con la Juventus

Oltre al Milan in questa giornata di Serie A è arrivato anche il nuovo stop della Juventus, che pareggia 1-1 nel match casalingo contro il Verona. A spiccare nella partita dello Stadium è stato senza dubbio Matteo Lovato, difensore dei gialloblu classe 2000 che ha disputato una gara incredibile al centro della retroguardia.

Così il talento del Verona nelle ultime ore sarebbe finito nel mirino dei rossoneri e non solo. Infatti, anche l’avversaria dell’ultimo match, la Juventus, sarebbe interessata al calciatore. Dunque due interessi molto importanti per il talento di Juric, che davanti ad un’offerta intorno ai 20 milioni di euro potrebbe convincere gli scaligeri a lasciarlo partire verso un futuro roseo.

