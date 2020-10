Calciomercato Milan, ‘colpo’ da 35 milioni | I dettagli

Il Milan programma il colpo per il 2021: pronta l’offerta da 35 milioni, Maldini in pressing per ‘regalarlo’ a Pioli

Il Milan si butta alle spalle l’amaro pareggio in casa contro la Roma e guarda al futuro. Già proiettato al 2021, il club di Elliott è pronto a formulare un’offerta in vista del prossimo calciomercato estivo per rinforzare l’attacco di mister Stefano Pioli: pronti 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, colpo Brahim Diaz: c’è l’offerta

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Milan ha tutta l’intenzione di riscattare Brahim Diaz. Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, ha già convinto tutti in quel di Milanello con 6 presenze e 2 reti all’attivo. Il ‘Diavolo’ è pronto ad offrire la prossima estate al club di Perez ben 35 milioni di euro per l’acquisto di Diaz.

Un sacrificio importante per la società rossonera, decisa a confermare Diaz ma che, tuttavia, rischia di vedere la strada sbarrata dalla società spagnola. Il Real Madrid, Zidane in primis, ha intenzione di puntare forte sull’esterno nella prossima stagione.

Il tecnico transalpino considera il 21enne nativo di Malaga una delle pedine imprescindibili del futuro Real Madrid ed è quindi deciso a rifiutare la ghiotta offerta del Milan.

