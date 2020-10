Il Milan potrebbe perdere due big, che Raiola sta cercando di portare alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

La Juventus è alle prese con il rinnovamento della rosa in tutti i settori del campo. I calciatori che hanno caratterizzato le vittorie bianconere degli ultimi anni stanno facendo fatica e la dirigenza sta pensando di ingaggiare alcuni elementi. In primis in difesa, dove la Juve nelle ultime giornate ha sofferto e non poco.

Juventus, Raiola porta due big

Il Milan sta incontrando parecchie difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della nazionale italiana guadagna 6 milioni a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2021. Il suo agente Raiola per rinnovare chiede almeno 10 milioni di euro all’anno e ha già avviato i contatti per portarlo alla Juventus.

Un altro che sta incontrando difficoltà per il rinnovo è il capitano Romagnoli: in scadenza nel 2022, in caso di mancato accordo dovrà essere ceduto l’estate prossima per evitare che il Milan lo perda a zero. Alla Juve piace tanto il difensore e Raiola vorrebbe approfittare della ‘rivoluzione’ per portare entrambi i suoi assistiti in bianconero.

