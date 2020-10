Calciomercato, Juventus ‘stregata’ dal talento | Pronta l’offerta

La Juventus non smette mai di lavorare sul calciomercato e pensa a un nuovo colpo per il futuro: Paratici prepara l’offerta

Non è stato un inizio di stagione facile per la Juventus, che ora è a quota nove punti in Serie A dopo cinque giornate frutto di due vittorie e tre pareggi. Uno dei due successi però è arrivato senza giocare in quanto il Napoli non si è presentato all’Allianz Stadium alla terza giornata e ha rimediato una sconfitta per 3-0 a tavolino.

I bianconeri ora avranno l’impegno Barcellona nella giornata di mercoledì, per la seconda gara dei gironi di Champions League. Sarà emergenza per Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno di calciatori come Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt e probabilmente anche Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Paratici pensa a Lovato: possibile offerta per giugno

Chiellini e Bonucci iniziano a diventare troppo grandi e per questo la Juventus continua a lavorare sul calciomercato alla ricerca di nuovi difensori giovani. In rosa ci sono già De Ligt e Demiral che hanno ampi margini di crescita, ma presto potrebbero esserci nuovi colpi per garantire maggiori alternative.

In particolare nel mirino di Fabio Paratici potrebbe esserci Matteo Lovato, autore di una grande prestazione nella gara pareggiata dall’Hellas Verona contro la Juventus. Per il difensore classe 2000 l’idea potrebbe essere quella di un’offerta per giugno attraverso la formula del prestito biennale con diritto di riscatto a 18 milioni di euro.

Lovato fin qui ha collezionato 5 presenze con la maglia dell’Hellas Verona e probabilmente sarà uno dei principali protagonisti di questa annata gialloblù.

