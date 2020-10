Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Doppio addio bianconero

La Juventus continua a preparare la prossima sfida di Champions con un occhio sempre al calciomercato: doppio addio possibile

Una stagione davvero complicata per la Juventus tra l’emergenza Coronavirus con Cristiano Ronaldo, fermo ormai da tempo e la prima stagione da allenatore di Andrea Pirlo. E così il club bianconero sarebbe così sempre molto attivo per quanto riguarda il calciomercato con diversi aspetti da monitorare.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: Zidane verso il PSG

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” dalla Spagna rilanciano sempre la notizia di un possibile scambio con il Barcellona tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala, tornato in campo in campionato nella sfida pareggiata contro l’Hellas Verona. Così il talentuoso attaccante argentino potrebbe dire proprio addio alla Juventus cambiando definitivamente aria dopo continui tira e molla.

Sempre dalla Spagna, durante il programma El Chiringuito, il giornalista Inda ha svelato come il Paris Saint-Germain abbia contattato nelle ultime settimane Zinedine Zidane, che non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi alla guida del Real Madrid. Il profilo dell’allenatore francese sarebbe stato sempre in considerazione per la panchina della Juventus.

La Juventus continua a lavorare in campo e fuori per allestire una rosa sempre competitiva, ma potrebbe arrivare una doppia beffa per la dirigenza bianconera.

