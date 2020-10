Calciomercato Juventus, Paratici ‘taglia’ | Assalto a gennaio

La Juventus inizia già da ora a pensare alla sessione invernale di calciomercato: tagli in corso ed assalto al talento dalla Francia

Match importantissimo in vista per la Juventus, che domani affronterà il Barcellona in Champions League. Nel frattempo il calciomercato non dorme mai ed i bianconeri pensano a quali calciatori lasciar partire e quali invece acquistare. Una cessione ed un assalto nella lista di Fabio Paratici per gennaio.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in partenza: tutto su Aouar

Il calciomercato di gennaio potrà riservare molte sorprese vista la sessione ridotta estiva. In casa Juventus in cima alla lista dei possibili partenti sembrerebbe esserci Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina domenica ha avuto l’opportunità di partire titolare contro il Verona, ma ancora una volta non è riuscito ad esprimere le sue qualità ed essere decisivo. Per questo motivo la sua cessione continua ad essere una delle più probabili nella lista di Fabio Paratici per fare cassa ed investire su un nuovo talento.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, nel mirino della Juventus continuerebbe ad esserci Houssem Aouar, calciatore del Lione che interessa da tempo ai bianconeri. La finestra di gennaio potrebbe essere quella giusta per l’arrivo del francese a Torino, dopo che nella scorsa sessione di mercato si era parlato molto di un suo trasferimento in bianconero. Qualora l’affare dovesse andare in porto sarebbe davvero un grande colpo per la società juventina e per Andrea Pirlo, che avrebbe a disposizione un nuovo talento cercato dai top club europei.

