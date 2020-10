Inter e Juventus vedono allontanarsi uno degli obiettivi di mercato già accostato in passato: rinnovo ad un passo

Il duello a distanza tra Inter e Juventus è destinato a continuare anche in ottica calciomercato. Con i nerazzurri impegnati questa sera contro lo Shakhtar Donetsk e gli uomini di Pirlo, domani sera, nel big match contro il Barcellona. Marotta e Paratici, però, rischiano la clamorosa beffa per il centrocampista da tempo nel mirino: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Doppio addio bianconero

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a un big del Milan | Super scambio!

Calciomercato, niente Inter e Juventus: rinnovo fino al 2025

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’ sarebbe praticamente fatta per il rinnovo di Gaetano Castrovilli. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha spinto per la permanenza in estate del talentuoso centrocampista, corteggiato con decisione proprio da Juventus e Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Adesso Castrovilli è destinato a firmare il rinnovo fino al 30 giugno 2025 con un corposo adeguamento dello stipendio. Il 23enne passerà da 1,2 milioni all’anno a 2, come ‘premio’ per le grandi prestazioni accumulate con la squadra di Iachini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, ‘patto’ e doppio colpo | Cifre e dettagli

In queste prime cinque giornata Castrovilli ha sempre giocato, con 430′ in campo, 4 reti ed 1 assist vincente. Un messaggio chiaro per Juventus ed Inter: Commisso non lascerà partire il suo gioiello se non per offerte di grande spessore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter-Lautaro: l’argentino allo scoperto | Arriva l’annuncio!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bilancio shock | Poker di addii da 150 milioni