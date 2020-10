Calciomercato Inter, Zidane punta il flop nerazzurro | Le ultime

Zinedine Zidane ha intenzione di trattare con l’Inter per assicurarsi il calciatore, che quest’anno ha deluso le aspettative del club nerazzurro. I dettagli

L’avventura di Christian Eriksen all’Inter non sta andando nel migliore dei modi. Approdato a gennaio per 20 milioni di euro dal Tottenham, il trequartista danese non si è imposto come uno dei titolarissimi di Antonio Conte. La permanenza in nerazzurro è quindi tutt’altro che scontata, infatti Zidane lo ha messo nella sua lista degli obiettivi.

Inter, Eriksen vola a Parigi da Zidane

Il candidato numero uno per la panchina del Paris Saint-Germain è Zinedine Zidane. Leonardo non vuole continuare con Thomas Tuchel, nonostante la finale di Champions League conquistata la scorsa stagione. I parigini vogliono affidare la squadra all’attuale tecnico del Real Madrid e sulla sua lista degli acquisti c’è anche Eriksen.

Beppe Marotta valuta il cartellino del danese sui 50 milioni di euro. Una cifra che il PSG intenderebbe trattare, ma l’Inter accetterebbe anche un’offerta da 35-40 milioni. Il club nerazzurro riuscirebbe così a liberarsi di un calciatore a cui non fa piacere restare in panchina.

