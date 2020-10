Juventus, infortunio Bonucci | Il comunicato sugli esami

La Juventus ha diverse assenze per la gara con il Barcellona e rischia di perdere anche Bonucci: il comunicato della società

Sono ore di apprensione per la Juventus, che mercoledì affronterà il Barcellona per la seconda giornata dei gironi di Champions League. I bianconeri dovranno fare a meno di De Ligt e Chiellini, mentre si attende l’esito dell’ultimo tampone per Cristiano Ronaldo che spera di essere negativo al più presto per poter scendere in campo.

Nelle ultime ore si è aggiunto anche l’infortunio di Leonardo Bonucci, che dovrebbe essere ormai out per la gara dello Stadium anche se sono escluse lesioni, in quanto Andrea Pirlo non vorrebbe rischiarlo. Questo il comunicato della Juventus: “Gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”.

Sicuramente una buona notizia per il futuro, ma non per mercoledì visto che il difensore centrale non dovrebbe essere a disposizione.

