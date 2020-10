Juventus, UFFICIALE l’infortunio per un big | Il Barcellona perde pezzi

La Juventus affronterà il Barcellona nei prossimi giorni per la seconda giornata del girone di Champions League. Grossa assenza per i blaugrana dopo l’infortunio riscontrato nelle ultime ore

Un grande calciatore non ci sarà per la prossima partita tra Juventus e Barcellona. Philippe Coutinho è costretto ai box a causa di una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il problema al bicipite femorale è stato confermato, infatti, dagli esami strumentali del caso e confermato dal sito ufficiale dei blaugrana. Una grossa perdita per Koeman, già sotto accusa dopo la sconfitta nel big match contro il Real Madrid. Non sono specificati i tempi di recupero per l’ex trequartista dell’Inter, ma sicuramente non potrà esserci nella partita di Champions League contro la Juve.

