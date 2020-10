Calciomercato Milan e Inter, colpo a centrocampo | Idea dal Real Madrid!

Ancora un derby sul fronte calciomercato per Inter e Milan. Le due compagini milanesi pronte per l’assalto del campione a centrocampo

Ancora poche settimane e si riaprirà la nuova sessione di calciomercato. Inter e Milan starebbero già a lavoro per diversi obiettivi per il futuro. Il top player del Real Madrid, in scadenza contrattuale, potrebbe già accordarsi a gennaio con gli altri top club d’Europa.

Calciomercato Inter Milan, occhi vigili su Modric

All’età di 34 anni il centrocampista croato, Luka Modric, dovrebbe decidere in tempi brevi il suo futuro. In estate è stato accostato ad Inter e Milan, che sarebbero sempre vigili sul talentuoso giocatore del Real Madrid.

In una lunga intervista rilasciata a “FourFourTwo” riportata da “Diario As“, lo stesso campione croato ha svelato: “Ora finirò questa stagione, poi penserò al mio futuro. Non ci sono problemi e voglio continuare a giocare ancora per diversi anni”.

Inter e Milan proveranno così a preparare l’assalto decisivo al giocatore croato del club di Florentino Perez: idea entusiasmante per rinforzare il centrocampo. I rossoneri, almeno per il momento, sono davanti ai nerazzurri per il fuoriclasse di Zadar.

