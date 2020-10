Calciomercato Milan, pazza idea Icardi | Il piano per gennaio

Il Milan pianifica un clamoroso colpo di mercato in vista di gennaio: ecco la strategia per arrivare a Mauro Icardi

Il Milan, in attesa di scendere questa sera in campo contro la Roma, programma il futuro. Già a gennaio il calciomercato del ‘Diavolo’ può vedere l’assalto a Mauro Icardi. La punta del Psg è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco di Pioli, non solo nell’immediato ma anche per le prossime stagioni: le cifre del possibile affare.

Calciomercato Milan, sogno Icardi: l’offerta rossonera

Una pazza idea che potrebbe prendere corpo a gennaio. Nei piani del Milan torna prepotentemente il nome di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il club di via Aldo Rossi avrebbe già in mente un’offerta per la punta argentina in forza al Psg. L’ex capitano nerazzurro stuzzica le fantasie di Maldini e Massara, dopo che la moglie-agente Wanda Nara ha strizzato l’occhio ai rossoneri dopo il derby vinto con l’Inter.

I dirigenti del ‘Diavolo’ hanno in mente un’offerta di prestito oneroso per gennaio (10 milioni) con diritto/obbligo di riscatto la prossima estate a 40 milioni più bonus variabili. Icardi sta trovando poco spazio con il Psg di Tuchel ed in casa Milan è considerato il perfetto erede di Ibrahimovic, con cui condividere l’attacco rossonero almeno fino al prossimo giugno.

Situazione dunque in divenire, il Milan pensa in grande in vista del prossimo calciomercato invernale: Mauro Icardi il grande sogno per l’attacco di Pioli.

