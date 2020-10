Calciomercato Milan, doppio colpo dalla Francia! I dettagli

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, ma è pronto a rinforzare ulteriormente la rosa sul calciomercato. Occhio a due grandi colpi che potrebbero arrivare dal campionato francese

Il calciomercato del Milan potrebbe decollare nei prossimi mesi. Paolo Maldini sembra essere intenzionato a dedicarsi alla sua trequarti per innalzare ulteriormente il livello tecnico della rosa. In tal senso, si parla molto di Florian Thauvin, in scadenza di contratto con il Marsiglia e pronto a una nuova esperienza in Italia. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, un altro possibile arrivo è quello di Julian Draxler. Il trequartista potrebbe occupare molte posizioni nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli e non è intoccabile nel PSG. Un doppio colpo che potrebbe spostare gli equilibri della Serie A. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pazza idea Icardi | Il piano per gennaio