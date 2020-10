Calciomercato Juventus, assalto a un big del Milan | Super scambio!

La Juventus è a caccia di un nome importante sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Possibile un grande scambio con il Milan nei prossimi mesi: di seguito tutti i dettagli

Un esterno sinistro sembra essere il primo obiettivo per la Juventus in ottica mercato. La prossima estate potrebbe essere imbastita un’operazione importante con il Milan per mettere a disposizione di Pirlo un grande calciatore. Si tratta di Theo Hernandez che sta facendo molto bene con la maglia rossonera. Ecco le possibili condizioni dell’affare.

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto al big rossonero

Il problema per l’arrivo del laterale mancino in bianconero è sicuramente la valutazione che il Milan fa dell’esterno. Si parla di 50 milioni di euro. Per abbassare il costo cash, la Juventus è pronto a mettere sul piatto Demiral. Il difensore piace da tempo ai rossoneri che potrebbero accettare la contropartita, valutata 35 milioni. L’affare potrebbe dunque chiudersi con un conguaglio di 10 milioni di euro. Questa l’operazione che potrebbe verificarsi in estate e migliorare così il reparto difensivo di entrambi i top club italiani.

