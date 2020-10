Calciomercato Juventus, addio Dybala | Scambio più cash con il Chelsea

Possibile addio di Paulo Dybala dalla Juventus: offerta dal Chelsea di uno scambio più un conguaglio economico

Nella Juventus tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Tanti calciatori potrebbero lasciare il club bianconero per il cambio generazionale che sta attuando la dirigenza. Uno di questi è Paulo Dybala, che ha da sempre gli occhi addosso di tanti top club europei. Alla Juve, per ‘La Joya‘ sarebbe già arrivata un’offerta dalla Premier League.

Juventus, offerta del Chelsea per Dybala

Dybala alla Juventus, per usare un eufemismo, non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Contro il Verona è però tornato da un lungo periodo di inattività e non ha disputato una partita malvagia. Alla Juve è stata recapitata un’offerta dal Chelsea per l’argentino, uno scambio con Hakim Ziyech più un conguaglio economico di 25 milioni di sterline, pari a circa 28 milioni di euro.

I Blues ha acquistato Ziyech per 40 milioni di euro nella sessione di mercato estiva dall’Ajax, ma evidentemente i progetti di Lampard sono altri. Dybala è considerato uno dei top nel proprio ruolo e il Chelsea vorrebbe mettere le mani su di lui.

