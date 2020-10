Calciomercato Juventus, addio a gennaio | Ancelotti sfida i francesi

La Juventus sembrerebbe ormai convinta di cedere il proprio calciatore nel mercato di gennaio: su di lui l’Everton di Ancelotti e non solo

Non è iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione della Juventus, che in campionato fin qui ha collezionato solo una vittoria sul campo. I bianconeri occupano attualmente la quinta posizione in classifica con nove punti totalizzati grazie anche al successo a tavolino contro il Napoli, che non si è presentato all’Allianz Stadium per la terza giornata.

Andrea Pirlo ha effettuato diversi esperimenti fin qui e ancora non ha trovato la giusta quadra. Nella gara contro l’Hellas Verona è mancata la propositività nei primi 60 minuti mentre dopo la rete di Favilli la compagine bianconera ha iniziato ad attaccare e condurre il gioco per tutto il resto della gara.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via a gennaio: ipotesi Rennes o Everton di Ancelotti

Uno dei calciatori che ha deluso di più fin qui è Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina era già in bilico e dopo questo avvio di stagione il suo addio sembrerebbe sempre più probabile.

Possibile che si cerchi una soluzione già nel mese di gennaio attraverso un prestito secco, visto che la Juventus ha comunque delle valide alternative sulle fasce. Sull’esterno bianconero potrebbe esserci l’interesse del Rennes, che ha già trattato con la Juventus per ingaggiare Rugani, e l’Everton di Carlo Ancelotti.

Il tecnico italiano aveva già cercato in passato Bernardeschi e potrebbe puntare su di lui anche nel mercato invernale.

