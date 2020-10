Coronavirus, chiusura del calcio | Annuncio shock di Di Maio

Il coronavirus torna in maniera insistente in Italia e aumentano casi ogni giorno: anche il prosieguo dei campionati di calcio è in dubbio

Il calcio è ripartito ormai dal mese di giugno e in quasi tutta Europa si va avanti ormai senza sosta. La Serie A sta disputando in questo weekend la quinta giornata e tra due giorni ci saranno anche i nuovi impegni in Champions League e successivamente anche di Europa League.

In Italia però continuano ad aumentare i casi di coronavirus ma nonostante ciò il calcio non si è ancora fermato. Il nuovo Dpcm previsto per oggi potrebbe bloccare i campionati inferiori ma la Serie A al momento non sembrerebbe essere in dubbio, anche se qualche incertezza potrebbe esserci anche per la categoria italiana più importante.

Coronavirus, Di Maio: “Calcio? Ci sono altre priorità, ascolteremo il Cts per capire se andare avanti”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di “Avvenire”, infatti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio non ha escluso un nuovo stop del calcio nelle prossime settimane. Queste le sue dichiarazioni: “Il calcio è una grande industria, ma bisogna dire che in questa fase ci sono altre priorità. Chiudere il campionato? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico”.

Dunque Luigi Di Maio non esclude nulla riguardo le prossime settimane, nella quale si faranno delle valutazioni per decidere se far proseguire il calcio oppure no.

