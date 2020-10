Calciomercato Juventus, rinnovo ‘obbligato’ | Niente super colpo a zero

Juventus, Sergio Ramos destinato a sfumare: il difensore pronto a rinnovare e il Real Madrid è pronto ad accontentarlo

Tra i protagonisti in campo ieri a Barcellona nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid, c’è sicuramente Sergio Ramos. Il difensore, capitano dei Blancos, è andato a segno su rigore, ma è stata anche la colonna difensiva a cui si è arpionata la squadra di Zidane. L’andaluso ha il contratto in scadenza nel 2021 e tanti top club europei hanno pensato a lui, magari a zero. Tra questi c’è anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, rinnovo certo per Sergio Ramos

La possibilità di vedere il difensore spagnolo in bianconero sembra però affievolirsi sempre più. Ramos ha dimostrato appunto di essere una vera e propria ‘anima’ per il Real Madrid. Un leader in campo e fuori, un elemento troppo prezioso per perderlo. Ecco perché, stando a quanto riferito da ‘OkDiario’, il club spagnolo sta pensando di rinnovare il contratto del difensore ad ogni costo.

Pare infatti che il Real Madrid non sia affatto disposto a privarsi del proprio capitano e che sia pronto ad accontentare ogni sua richiesta. Una decisione quasi obbligata, viste le prestazioni e il ruolo chiave del numero 4 delle Merengues.

Si fa dura dunque la strada per Fabio Paratici e per la dirigenza bianconera. Vedere Ramos lontano da Madrid appare sempre più utopistico: soltanto un clamoroso dietrofront della società iberica o un improvviso cambio d’idea del giocatore potrebbe cambiare gli scenari.

