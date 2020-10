Calciomercato Juventus, assist per Messi | Ma c’è un ostacolo

C’è un ostacolo nella trattativa della Juventus per acquistare Lionel Messi. Ai bianconeri, però, è arrivato un vero e proprio assist

Il futuro di Lionel Messi al Barcellona è tutt’altro che scontato. L’asso argentino è stato vicino a lasciare la Catalogna nella sessione di mercato estiva, ma poi ha ritrattato e preferito restare al Barça. Tuttavia, La Pulce potrebbe ancora andar via la prossima estate. L’intervento degli sponsor, in questo caso, è fondamentale.

Juventus, l’Adidas interviene su Messi

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘TodoFichajes.com‘, l’Adidas è intervenuta sulla questione Lionel Messi. Il Manchester City veste Nike e il marchio sportivo tedesco si è opposto alla sua cessione ai Cityzens. Avallando, invece, un trasferimento in una squadra sponsorizzata proprio da Adidas.

In questo senso, anche la Juventus è in corsa. Parte dello stipendio sarebbe pagato da Adidas, che ha l’obiettivo di portare La Pulce argentina in una propria squadra. Andrea Agnelli ha un debole per l’argentino e ha anche lo sponsor dalla sua parte. Tuttavia, c’è l’ostacolo Bayern Monaco da superare: i bavaresi avrebbero già contattato il padre Jorge per valutare il suo apprezzamento verso la Bundesliga.

