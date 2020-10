Calciomercato Juventus, cessione in Premier | Ottanta milioni!

La Juventus lavora alle prossime sessioni di mercato con uno dei big di Pirlo nel mirino della Premier League: i dettagli

Archiviato il match contro l’Hellas Verona, la Juventus guarda già al calciomercato estivo. In tal senso, in vista del 2021, un top club inglese è pronto a riavvicinarsi al top player di Pirlo che potrebbe approdare in Premier League nella prossima estate.

Calciomercato Juventus, Guardiola all’assalto del big

Pep Guardiola è pronto a bussare alla porta della Juventus. L’allenatore spagnolo ha intenzione di spingere, in vista del prossimo anno, per Paulo Dybala. La ‘Joya’, in scadenza nel 2022 e lontana dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’, rappresenterebbe il perfetto erede di Aguero.

Il ‘Kun’, infortunatosi nuovamente ed in scadenza a giugno potrebbe quindi essere rimpiazzato dal numero 10 bianconero, già vicino all’uscita durante l’estate appena trascorsa. I ‘Citizens’ sarebbero intenzionati ad accontentare la Juventus con un’offerta vicina agli 80 milioni di euro.

Per l’argentino, invece, i tanto richiesti 15 milioni a stagione: una cifra che, al momento, ha rallentato non poco le trattative per il rinnovo con il club campione d’Italia.

