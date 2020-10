Calciomercato Juventus, a gennaio dalla Liga | Una ‘freccia’ per Pirlo

La Juventus ha intenzione di puntare sul big scaricato dal top club: Paratici all’assalto, offerta per gennaio

Quando manca poco al fischio d’inizio del posticipo contro l’Hellas Verona, in casa Juventus il focus resta il calciomercato. In vista della riapertura della sessione invernale, i dirigenti bianconeri hanno già posto nel mirino un possibile rinforzo per la rosa di Pirlo. Il big, scaricato dal top club, in cima alla lista di Paratici.

Calciomercato, asse Juventus-Barcellona: arriva a gennaio

Le dubbie condizioni di Alex Sandro spingo la Juventus a cercare un’alternativa di spessore al terzino verdeoro. In tal senso, avanza spedita la candidatura di Junior Firpo, 24enne laterale mancino ormai ai margini del progetto del Barcellona.

Firpo, già avvicinato alla ‘Vecchia Signora’ durante l’estate, può quindi essere il colpo giusto già per il mese di gennaio. La trattativa con il club di Bartomeu si baserebbe su un prestito gratuito con l’eventuale riscatto da discutere non prima di fine stagione.

Il terzino in questa stagione figura già nella lista degli epurati di Koeman, con soli 28′ sul rettangolo verde. La Juventus ci pensa, Firpo può essere il primo rinforzo in vista di gennaio.

