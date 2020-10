Calciomercato Juventus, top player a gennaio | 70 milioni!

La Juventus lavora già al calciomercato invernale, con un nome in cima alla lista di Paratici: ecco il top player per Pirlo

Poche ore al ritorno in campo della Juventus che affronterà il Verona di Juric all’Allianz Stadium. Dal campo al calciomercato, la società campione d’Italia sarebbe decisa a puntare su un top player già nel mese di gennaio. Pronta l’offerta: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo top dalla Spagna: cifre e dettagli

É un momento complicato quello che ormai da settimane sta vivendo il Barcellona. Il club catalano, in piena crisi economica, ha intenzione di liberarsi degli ultimi ‘esuberi’ rimasti alla corte di Koeman. A sottolinearlo è il portale ‘Don Balon’ che specifica come i profili di Griezmann e Dembele, subentrati nella sfida persa contro il Real, siano ormai destinati a partire.

Ed è proprio Dembele il nome caldo per l’attacco della Juventus di Pirlo, già a gennaio. La Juventus per il francese è disposta a mettere sul piatto 5 milioni di euro per il prestito oneroso più un diritto di riscatto per giugno (che diventerebbe obbligo dopo un determinato numero di presenze in bianconero) fissato a 65 milioni.

Un’operazione da ben 70 milioni dunque che accontenterebbe il Barcellona, con la ‘Vecchia Signora’ pronta, dopo averci già pensato in estate, a puntare sin da subito su Dembele.

