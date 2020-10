Calciomercato Roma, sorpresa per il post Fonseca | Nome clamoroso

La Roma monitora la situazione allenatori per cercare un’occasione per il post Fonseca: può arrivare il big!

È un momento particolare per il Paris Saint-Germain, che sperava di vivere un avvio di stagione migliore dopo aver sfiorato il tetto d’Europa appena due mesi fa nella finale contro il Bayern Monaco. Ora in Ligue 1 sono arrivate già due sconfitte nelle prime sette gare e non sono più concessi passi falsi per non perdere di vista la vetta della classifica, che ora è lontana appena due punti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, ‘patto’ e doppio colpo | Cifre e dettagli

La posizione di Thomas Tuchel ora è tornata nuovamente in bilico. Il tecnico tedesco era vicino all’esonero già durante l’estate, prima di raggiungere la finale di Champions League, e ora potrebbe essere nuovamente a rischio. Massimiliano Allegri osserva la situazione e sarebbe pronto a sostituirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto a gennaio | Servono 30 milioni!

Calciomercato Roma, c’è l’idea Tuchel per la panchina

Qualora dovesse arrivare l’addio, potrebbe essere comunque semplice per Thomas Tuchel trovare una nuova panchina. Secondo ‘Le10Sport’, infatti, l’allenatore tedesco avrebbe già molte richieste in tutta Europa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso strappo con il Barcellona | Occasione Inter

Su di lui potrebbe fiondarsi a sorpresa anche la Roma. Si è discusso tanto del futuro di Paulo Fonseca e la proprietà starebbe pensando di puntare su un nuovo tecnico bravo a valorizzare i giovani. Thomas Tuchel sarebbe l’ideale in questo senso e qualora dovesse ritrovarsi senza panchina la Roma potrebbe sicuramente optare per lui per il post Fonseca. Quello di Tuchel sarebbe un vero e proprio sorpasso sia allo stesso Allegri che a Maurizio Sarri…

Paulo Fonseca (Getty Images)

In ogni caso sul tedesco resta la concorrenza di diverse squadre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, flop Pirlo | Mendes ‘porta’ il nuovo allenatore

Calciomercato Inter, scambio con il Real Madrid | Juventus beffata