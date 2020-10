Juventus e Milan pronte a stringere un patto di mercato: assist reciproco e ‘via libera’ per il doppio affare

In attesa di sfidarsi sul campo il prossimo 6 gennaio, Juventus e Milan potrebbero allearsi a sorpresa in ottica calciomercato. Obiettivi comuni quelli di bianconeri e rossoneri che, di conseguenza, sono pronti a stringere un accordo: i dettagli.

Calciomercato, accordo Juventus-Milan: i nomi nel mirino

Non è un mistero che il Milan sia ancora in cerca di un rinforzo di spessore per completare il pacchetto di centrali difensivi a disposizione di Pioli. In tal senso, il nome caldo è sempre quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. Sul 20enne turco, valutato circa 20 milioni di euro, è tuttavia piombata anche la Juventus.

Un duello destinato a sfumare sul nascere, visto che il Milan pur di arrivare all’ex Stoccarda rinuncerebbe ad un vecchio pallino di Paratici: Dominik Szoboszlai. Per il gioiello del Salisburgo, valutato 25 milioni di euro, i rossoneri sarebbero disposti a farsi da parte pur di avere campo libero per Kabak.

Un’alleanza inattesa che può regalare a Pirlo e Pioli il giusto innesto per il 2021: Kabak a Milanello, Szoboszlai pronto a vestire la maglia dei campioni d’Italia.

