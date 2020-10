L’addio di Paulo Dybala dalla Juventus è sempre più vicino. L’argentino sostituirà il top player. Le ultime.

Non è stata una stagione memorabile per Paulo Dybala finora, finito pure al centro di diverse voci di mercato. Attualmente ha il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo non è ancora conclusa. In caso di mancato accordo, ‘La Joya‘ dovrà essere ceduto entro la prossima estate, altrimenti la Juventus lo perderà a parametro zero. E il suo futuro potrebbe essere in Liga.

Juventus, futuro Dybala al Real Madrid

Eden Hazard da quando è approdato al Real Madrid ha subito tantissimi infortuni, tanto che ha segnato solo un gol con la maglia Blanca. Arrivato per 100 milioni di euro dal Chelsea, secondo ‘Don Balon‘ il belga potrebbe far ritorno proprio a Londra per rilanciare la propria carriera e tornare a essere uno dei migliori calciatori del mondo.

La stima che Zinedine Zidane prova per Dybala è ben nota: l’argentino è già da qualche anno uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo e alla Juventus sembra aver fatto il suo tempo. I rapporti con Pirlo non sono idilliaci e ciò potrebbe risultare decisivo.

