Calciomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | Assist dalla Spagna!

Il calciomercato bianconero può vedere un clamoroso assist dalla big spagnola: Ronaldo spinge per avere il top player in bianconero

La Juventus, in attesa di scendere in campo per la sfida con l’Hellas Verona, torna a guardare alle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso dalla Spagna rimbalzano voci che potrebbero portare ad un clamoroso colpo della società campione d’Italia: Ronaldo spinge per l’approdo a Torino del top player.

Calciomercato Juventus, colpo stellare: CR7 in pressing

Un’indiscrezione che, se confermata, porterebbe ad una svolta per l’attacco bianconero. Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il Real Madrid sarebbe in procinto di cambiare tecnico. Se lo storico ex capitano Raul rifiutasse la chiamata di Florentino, il primo candidato diventerebbe Mauricio Pochettino. E l’argentino ha in mente un primissimo nome da chiedere a Perez: Harry Kane.

Con il nazionale inglese a Madrid, Karim Benzema finirebbe inevitabilmente sul mercato. In scadenza nel 2022, per il francese ha intenzione di muoversi Cristiano Ronaldo in prima persona pur di tornare a giocare spalla a spalla con il francese, stavolta alla Juventus. Pochettino può dunque portare ad un inatteso colpo per il reparto avanzato bianconero.

Kane al Real spiana la strada all’assalto della Juventus per Karim Benzema che nell’ultima stagione ha collezionato 48 presenze con ben 27 reti e 11 assist vincenti.

