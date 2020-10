Calciomercato Juventus, sfuma il big | Offerta di 99 milioni!

Troppo alta l’offerta di 99 milioni di euro per il big: la Juventus si ritira dalla corsa per il giocatore. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus sta attraversando un momento economico molto complicato, dopo la crisi dovuta al Covid-19. Il club bianconero non vuole sostenere delle spese troppo esagerate e ciò influisce anche sul mercato in entrata. Una situazione difficile da affrontare, visto che si è sempre puntato su calciatori importanti. Uno di questi, infatti, non vestirà la maglia della Juve la prossima stagione.

Juventus, sfuma Adama Traoré

Secondo quanto riferito da ‘The Sun‘, la Juventus si è ritirata dalla corsa per Adama Traoré. La forte ala del Wolverhampton classe ’96 resterà ancora in Premier League: il Manchester United ha effettuato una clamorosa offerta per lo spagnolo. Sono esattamente 99 i milioni di euro proposta dalla squadra allenata da Solskjaer.

Traoré era da tempo nel mirino della Juve, che ha ormai abbandonato la pista. La cifra irreale offerta dai Red Devils indurrà verosimilmente i Wolves ad accettare, nonostante lo spagnolo sia un elemento imprescindibile per Nuno Espirito Santo.

