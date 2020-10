L’Inter prepara il colpo di spessore per il calciomercato invernale: pronta la super offerta, Juventus anticipata

Il Genoa oggi a Marassi, per la quinta giornata di Serie A. Poi lo Shakhtar, martedì, per un immediato riscatto in Champions League. Un momento già cruciale per l’Inter di Conte che guarda al futuro calciomercato invernale, con un nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra: pronta la ricca offerta.

Calciomercato Inter, Conte beffa la Juventus: colpo a gennaio!

Ci ha già provato durante l’estate, ma senza successo, la Juventus. Adesso l’Inter, in vista di gennaio, è pronta allo ‘sgarbo’ alla ‘Vecchia Signora’. Antonio Conte punta Robin Gosens, terzino sinistro in scadenza nel 2022 con l’Atalanta. La ‘Dea’ nei mesi scorsi ha rifiutato ben 30 milioni di euro dal club bianconero, Marotta è pronto a ridisegnare al rialzo l’offerta.

Nei piani dei dirigenti nerazzurri l’idea di una proposta che includa, oltre ad una sostanziosa parte cash, anche due contropartite. In primis Gagliardini, ex atalantino stimato e già richiesto in estate da Gasperini, ma anche un talento del settore giovanile interista.

Una maxi-offerta già a gennaio per sbaragliare la concorrenza e superare la Juventus nella corsa a Gosens.

