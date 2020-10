Calciomercato Inter, Conte se ne va | Ritorno clamoroso!

L’Inter non sta riuscendo a trovare continuità nei risultati in quest’inizio di stagione. A fine anno non è da escludere la separazione da Antonio Conte: ecco le ultime

I nerazzurri non stanno vivendo una prima parte di stagione semplice. I problemi difensivi sono evidenti, con i troppi gol subiti da Samir Handanovic; in più sono tante le assenze a causa del Covid-19. La posizione di Antonio Conte nel club potrebbe, dunque, non essere così salda. A fine stagione potrebbe tornare a prefigurarsi l’addio del tecnico ex Juventus. Possibile addirittura un ritorno in Nazionale, dove tanto bene aveva fatto qualche anno fa.

Conte e un futuro in bilico: occhio al ritorno in Nazionale

Se davvero il tecnico nerazzurro decidesse di lasciare Milano, l’ipotesi Italia va tenuta seriamente in considerazione. Roberto Mancini sta facendo bene sulla panchina Azzurra, ma i rapporti con Gravina non sono eccellenti. Dopo l’Europeo potrebbe configurarsi dunque un ritorno di fiamma per Conte. L’attuale allenatore dell’Inter aveva fatto bene nel ruolo di CT e rappresenta una certezza in tal senso. Vedremo quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi.

