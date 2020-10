Dopo più di un anno potrebbe essere sempre più vicino il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina: il club ha deciso!

È un momento difficile per il Paris Saint-Germain, che dopo aver raggiunto la finale di Champions League nella scorsa annata sta incontrando qualche difficoltà di troppo all’inizio di questa nuova stagione. Nel complesso il rendimento non è così negativo, ma se si hanno in squadra calciatori come Kylian Mbappe e Neymar ci si attende sempre il massimo.

Ora per i francesi l’obiettivo non è più solo quello di fare bene in Ligue 1, ma si vuole alzare l’asticella in maniera definitiva cercando di vincere la Champions League dopo tutti i milioni spesi in questi anni.

Calciomercato, PSG-Allegri: ci siamo, il club pronto all’assalto

Se si guarda la stagione del PSG in senso europeo, l’inizio non è sicuramente dei migliori visto il passo falso contro il Manchester United che si è imposto per 1-2 al Parco dei Principi. Per questo motivo, secondo quanto riportato da TodoFichajes, ci sarebbe ormai una decisione in merito al tecnico Thomas Tuchel

Le parti potrebbero non proseguire il loro cammino insieme, visto che sembrava in bilico già nel finale della scorsa stagione, e al suo posto dovrebbe arrivare Massimiliano Allegri, che non ha ancora trovato una nuova squadra dopo l’esperienza con la Juventus e sarebbe stato già contattato dal club francese.

Il tecnico italiano è un gran gestore e potrebbe essere la scelta giusta per una squadra composta da tanti top player.

