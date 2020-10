Nuovo caso di positività al Covid in casa Roma: dopo il centrocampista Diawara ora tocca a un difensore.

Nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Roma, come confermato dallo stesso giocatore tramite il proprio account Instagram. Si tratta di Gianluca Mancini, che però conferma di essere asintomatico. Salterà le prossime tre gare dei giallorossi a partire da quella col Milan di domenica: Fonseca lo perderà anche per la partita di Europa League contro il CSKA di Sofia e per la sfida alla Fiorentina del primo novembre.

Questo il messaggio dell’ex Atalanta su Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma”.

