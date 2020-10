Calciomercato Milan, assalto a gennaio | Servono 30 milioni!

Il Milan non intende più fermarsi e guarda già al prossimo calciomercato invernale: Maldini pensa all’offerta

Dopo il bel successo in casa del Celtic, in casa rossonera la testa è già al big match contro la Roma valido per la quinta giornata di Serie A. Dal campo al mercato, la dirigenza milanista ritorna a pensare ad un obiettivo già sondato durante l’estate: Maldini prepara l’affondo per la sessione invernale di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, un big non rinnova | Scambio con la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Il sostituto è Donnarumma

Calciomercato Milan, sprint per il difensore

Il Milan lavora già al calciomercato invernale, con il mese di gennaio come possibile palcoscenico per un nuovo rinforzo in quel di Milanello. Secondo ‘Todofichajes.com’, la dirigenza meneghina non avrebbe perso di vista il polivalente difensore dello Strasburgo, Mohamed Simakan. Il ventenne, schierabile anche sulla corsia di destra, viene però valutato 30 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club di via Aldo Rossi ci aveva già provato, senza successo, in estate. Accostato l’anno scorso anche alla Roma, adesso Simakan a poco più di due mesi dalla riapertura del mercato di gennaio, torna in orbita rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, contatti per il nuovo Nedved | Cifre e dettagli

Maldini è pronto a farsi nuovamente avanti per Mohamed Simakan: assalto a gennaio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milan spiazzato | Offerta per il difensore!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Calhanoglu shock | Offerto all’Inter!