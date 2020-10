Calciomercato Juventus, che intreccio col PSG | Scambio e Donnarumma!

Incredibile intreccio di mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain. I due club lavorano a uno scambio e in bianconero potrebbe approdare anche Gianluigi Donnarumma.

Intreccio di mercato tra Juventus e Paris Saint-Germain. Il club francese vorrebbe acquistare un altro portiere per lasciare andar via Keylor Navas e punterebbe su Wojciech Szczesny. D’altra parte, i bianconeri avrebbero in mente di impostare un’operazione in modo tale da assicurarsi un vecchio pallino di Fabio Paratici.

Juventus, Icardi per Szczesny: in porta su punta su Donnarumma

Insomma, le intenzioni della Juventus sono quelle di portare a Torino due veri e propri top player. I bianconeri valutano Szczesny 50 milioni di euro, ma preferiscono uno scambio con Icardi, con 20 milioni di conguaglio in favore del PSG. Il centravanti argentino è da tempo nella lista di Paratici, già da quando militava nell’Inter: il desiderio di Maurito è quello di ritornare in Serie A vista l’esperienza poco felice in Ligue 1.

La Juventus, intanto, ha già scelto il sostituto del portiere polacco: si tratta di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 con il Milan. L’accordo con Mino Raiola è già stato trovato e, a meno di clamorosi rilanci da parte del club rossonero, il portiere della nazionale italiana giocherà per la Juve la prossima stagione.

