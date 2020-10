Calciomercato Juventus, apertura per il colpo da sogno | Sfida al Real!

La Juventus prepara un super colpo per il 2021: duello con il Real, ritorno di fiamma per il top player

Archiviata la vittoria sulla Dinamo Kiev e in attesa del match contro l’Hellas Verona, a tenere banco in casa Juventus è il calciomercato. In vista del 2021, prende lentamente quota una clamorosa ipotesi per la squadra di Pirlo. Sì al colpo da sogno, Paratici sfida il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, colpo stellare: Paratici ci prova

Una possibilità tutt’altro che sfumata quella che, in casa Manchester United, riguarda Paul Pogba. I ‘Red Devils’ hanno attivato l’opzione per il rinnovo di un anno, fino al 2022, del gioiello francese che tuttavia non è certo di rimanere a Manchester anche nella prossima stagione.

A riportare l’indiscrezione è il portale francese ‘Le10sport.com’ che sostiene come lo stesso Solskjaer, nelle ultime settimane, abbia aperto alla cessione di Pogba al Real Madrid. La Juventus ha quindi intenzione di approfittarne nel prossimo calciomercato estivo e sfidare le ‘Merengues’, provando a riportare il francese a Torino.

Dopo l’addio per ben 105 milioni di euro nell’estate 2016, la ‘Vecchia Signora’ non dimentica Pogba e programma il clamoroso ritorno dopo ben cinque stagioni. Sfida aperta al Real Madrid: la Juventus può accelerare per Pogba.

