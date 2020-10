Calciomercato Juventus, futuro Morata | Il piano bianconero

L’arrivo di Alvaro Morata ha portato molti gol importanti alla Juventus: ecco il piano dei bianconeri per il futuro dello spagnolo

Arrivato negli ultimi giorni di mercato dall’Atletico Madrid, Alvaro Morata è stato sin da subito decisivo per la Juventus. Per questo motivo i bianconeri ragionano già da ora sul futuro dello spagnolo. Sarebbero tre le possibilità al momento, ma la società juventina ha già le idee chiare.

Calciomercato Juventus, il piano per trattenere Morata: rinnovo del prestito e poi riscatto

Durante l’estate sono stati moltissimi i nomi accostati alla Juventus per rinforzare l’attacco dopo l’addio di Gonzalo Higuain. Tra i vari Luis Suarez ed Edin Dzeko, alla fine a spuntarla è stato Alvaro Morata, attaccante tornato alla Juventus dall’Atletico Madrid. Il bomber spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto e si rivela da subito decisivo con 3 gol messi a segno in 3 partite. Così la società juventina è già al lavoro per capire quale sia l’opzione migliore per trattenerlo.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, al momento sarebbero tre le opzioni per il futuro di Morata. La prima ed al momento esclusa, sarebbe quella di restituire al club spagnolo l’attaccante a fine stagione. La seconda, sarebbe quella di riscattare subito il bomber pagando 45 milioni in tre anni. Mentre la terza, al momento la più probabile, sarebbe quella di rinnovare il prestito dello spagnolo per un altro anno pagando 10 milioni di euro, per poi proseguire al riscatto pagando 35 milioni in tre anni. Dunque futuro bianconero quasi certo per Alvaro Morata.

