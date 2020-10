Calciomercato Inter, ‘crisi’ Suning | Ecco cosa può accadere

Problemi finanziari in casa Inter, gravi perdite per Suning che potrebbero portare consenguenze nella rosa: le possibilità

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo il pareggio amaro contro il Borussia Monchengladbach e la sconfitta nel derby che hanno sollevato pesanti critiche, arrivano anche cattive notizie a livello finanziario. Perdite importanti per Suning che potrebbero portare a grandi sacrifici nella rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, perdite per Suning: possibile cessione eccellente

Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione potrebbe subire un grave cambiamento in negativo. Infatti, come riportato dal sito ‘Bloomberg’, l’azienda Zhang Jindong avrebbe perso circa il 30% del capitale nel 2020, portando gravi ripercussioni anche per l’Inter ed il prossimo calciomercato.

Questo per i nerazzurri potrebbe portare a dover effettuare dei tagli importanti nella rosa di Antonio Conte, arrivando a cessioni davvero eccellenti. In questo caso per mettere in ordine i bilanci nessuno sarebbe escluso da un eventuale cessione. Anche giocatori fondamentali come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez o Stefan De Vrij potrebbero essere ceduti davanti ad un’offerta irrinunciabile. Dunque problemi che aumentano in casa Inter, che dopo gli scarsi risultati in campo vede arrivare anche i problemi in ambito economico.

