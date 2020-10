Calciomercato Inter, scelto l’erede di Skriniar | Arriva dalla Germania

Milan Skriniar è sempre più vicino all’addio all’Inter. Così il club nerazzurro starebbe pensando ad un sostituto all’altezza: il profilo

Saranno mesi decisivi anche in ottica calciomercato. L’Inter continua a lavorare senza sosta anche al di fuori del campo con la dirigenza nerazzurra sempre molto attiva per rinforzare la rosa guidata da Antonio Conte.

Calciomercato Inter, addio Skriniar: nel mirino Ginter!

Il centrale slovacco, Milan Skriniar, attualmente ai box per la positività riscontrata al Covid-19, potrebbe dire addio al termine della stagione. Già in estate il difensore dell’Inter sarebbe stato vicinissimo alla cessione.

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la stessa società milanese avrebbe individuato il suo sostituto: si tratterebbe di Matthias Ginter, autore di un’ottima prestazione proprio a San Siro contro l’Inter per la prima sfida stagionale di Champions League. Cresciuto nel Friburgo, divenuto grande al Borussia Dortmund, il tedesco è ora la colonna portante del Gladbach.

L’Inter inizia già a muoversi per il futuro con l’obiettivo che resta sempre lo stesso: rinforzarsi per trionfare in Italia e in Europa.

